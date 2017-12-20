Кабмин продлил эмбарго на российские товары еще на год

Кабинет министров Украины продлил эмбарго на российские товары до 2019 года.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 20 декабря 2017 года, в ходе заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015. №1147", которым продлил действие запрета на ввоз товаров из России.

"Внести в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" изменения, которые прилагаются", — говорится в тексте постановления.

Кроме того, Кабмин расширил перечень запрещенных на ввоз товаров. Решение об эмбарго на российские товары вступает в силу со дня опубликования соответствующего постановления. Вместе с тем, запрет на ввоз товаров, которыми дополнен существующий перечень, вступает в силу с 1 марта 2018 года.

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В частности, в перечень товаров, ввоз которых будет запрещен, добавляется: сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более; поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами.

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Таким образом, до 31 декабря 2018 (включительно) запрещается ввоз на таможенную территорию Украины товаров, российского происхождения. Соответствующее постановление утрачивает силу 1 января 2019 или после отмены запрета ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товаров сельскохозяйственного назначения, продукции и сырья.

Напомним, 2 января 2016 года в Украине начали действовать пошлины, введенные страной в отношении товаров из Российской Федерации.

Эта мера, а также введение пошлин, является ответом украинского государства на начатое РФ торговое эмбарго.

Ранее Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает введение Украиной ответных экономических санкции против России.