Кабмин продлил эмбарго на российские товары еще на год

До 31 декабря 2018 запрещается ввоз на таможенную территорию Украины товаров, российского происхождения.
Кабинет министров Украины продлил эмбарго на российские товары до 2019 года.
Соответствующее постановление было принято сегодня, 20 декабря 2017 года, в ходе заседания правительства, сообщает РБК-Украина.
Правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015. №1147", которым продлил действие запрета на ввоз товаров из России.
"Внести в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" изменения, которые прилагаются", — говорится в тексте постановления.
Кроме того, Кабмин расширил перечень запрещенных на ввоз товаров. Решение об эмбарго на российские товары вступает в силу со дня опубликования соответствующего постановления. Вместе с тем, запрет на ввоз товаров, которыми дополнен существующий перечень, вступает в силу с 1 марта 2018 года.
В частности, в перечень товаров, ввоз которых будет запрещен, добавляется: сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более; поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами.
Таким образом, до 31 декабря 2018 (включительно) запрещается ввоз на таможенную территорию Украины товаров, российского происхождения. Соответствующее постановление утрачивает силу 1 января 2019 или после отмены запрета ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товаров сельскохозяйственного назначения, продукции и сырья.
Напомним, 2 января 2016 года в Украине начали действовать пошлины, введенные страной в отношении товаров из Российской Федерации.
Эта мера, а также введение пошлин, является ответом украинского государства на начатое РФ торговое эмбарго.
Ранее Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает введение Украиной ответных экономических санкции против России.