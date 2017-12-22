Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" заплатить "Газпрому" более 2 млрд долларов

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" обязан уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,018 млрд долларов за газ, поставленный в конце 2013-го и втором квартале 2014 года, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Это связано с тем, что объемы за первый квартал 2014 года также должны быть оплачены "Нафтогазом" по контрактной, непересмотренной цене. Цена в 352 доллара за 1 тысячу кубометров соответствует средней цене реверсных поставок в Украину из Европы в соответствующий период.

Кроме того, "Нафтогаз" обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, сообщает пресс-служба российской компании.

При этом арбитраж резко снизил контрактный объем и объем обязательного отбора газа (take-or-pay) до 6,25 млрд кубометров и 5 млрд кубометров с 52 и 41,8 млрд кубометров соответственно. Причем уровень take-or-pay понижен таким образом, что у "Нафтогаза" не возникает обязательств по уплате денег "Газпрому", который хотел взыскать с украинской компании около 35 млрд долларов по этому условию.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.