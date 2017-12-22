"Перемога" в Стокгольме. Все, что надо знать о решении Арбитражного суда по "Нафтогазу"

22 декабря Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма отклонил требования ПАО "Газпром" на сумму млрд.
Стоит отметить, что окончательного вердикта пока нет. Вердикт по поставкам газа должен быть оглашен 30 декабря 2017 года (промежуточное решение Стокгольмского арбитража по take-or-pay было оспорено "Газпромом" 7 ноября в Апелляционном суде округа 356 Свеа), а по транзиту - 28 февраля 2018 года.
В целом Арбитражный суд Стокгольма вынес взвешенный, нейтральный вердикт, частично удовлетворив требования обеих сторон, что позволяет сейчас и "Нафтогазу", и "Газпрому" заявлять о своей победе. Но с точки зрения компенсаций, которые компании требовали друг от друга, победа явно за украинским монополистом. "Нафтогаз" оценил общий положительный эффект для себя от решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в более чем 75 млрд долларов.
"Главред" выделяет главные пункты из решения суда.
1. Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" (take-or-pay) на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 годы. Часть спора по объему обязательного отбора газа была наибольшей по денежным требованиям сторон. Суть данного положения заключалась в том, что Украина была обязана ежегодно закупать определенный объем российского газа (52 млрд кубометров) и платить за этот объем даже в случае недобора. Которого невозможно было избежать с учетом нехватки газовых хранилищ в Украине и запрета на реэкспорт купленного в России газа.
Решение Арбитражного суда означает, что "Нафтогаз" не будет оплачивать штрафы, которые начисляли в "Газпроме" за недобор газа.
2. "Нафтогаз" должен выплатить российскому гиганту 2,02 млрд долларов за газ, поставленный в конце 2013-го и II квартале 2014 года. Кроме "просроченной задолженности", если верить "Газпрому", "Нафтогазу" за каждый день просрочки начиная с 22 декабря будут начисляться дополнительный штраф в размере 0,03% суммы. По сути, речь идет о том, что украинскому монополисту придется выплатить примерно годовую свою выручку за транзит газа. С учетом того, что "Газпром" намеревался взыскать с "Нафтогаза" порядка 35 млрд долларов пени по этому условию, решение суда можно считать крайне положительным для Украины - любое другое привело бы к банкротству госкомпании.
3. При этом сам принцип take-or-pay в отношениях двух монополистов упразднен не был и будет действовать до истечения сроков соглашения. Суд существенно снизил контрактный объем, но "Нафтогаз" по формуле "бери или плати" по-прежнему обязан ежегодно с 2018 года закупать в России не менее 5 млрд кубометров газа. Тем не менее, сам объем снижен более чем в 10 раз. Это означает, что Украина будет закупать сырье в соответствии со своими реальными потребностями, а не контрактными условиями.
4. Концепция по отказу от российского газа может быть реализована только с 2020 года. Действующий контракт о поставках газа в Украину, подписанный в январе 2009 года, закончится только 31 декабря 2019 года.
5. Арбитраж снизил цену газа для "Нафтогаза", приобретаемого у "Газпрома", на 27,4%. По старым условиям, Украина во втором квартале 2014 года должна была платить максимальную контрактную цену в 486 долларов за тысячу кубометров. Вердикт суда установил отметку на 352 долларах за тысячу кубометров. Поскольку по факту поставки во II квартале (7,8 млрд кубометров) были оплачены в конце 2014 года по льготной цене в 268 долларов за тысячу кубометров, "Нафтогазу" придется компенсировать разницу "Газпрому". Она составляет порядка 650 млн долларов и входит в упомянутые ранее 2,02 млрд.
6. "Нафтогаз" не будет платить за объемы газа, которые якобы были поставлены на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Позиция украинской стороны заключалась в том, что компания не может платить деньги за объемы поставленного сырья, не имея на руках точных подтвержденных цифр этого объема. Суд полностью согласился с правомерностью позиции "Нафтогаза" и освободил компанию от данных выплат (1,3 млрд долларов) как за прошлые поставки в "ЛНДР" со стороны "Газпрома" (вне зависимости от того, были они или нет), так и за будущие (вне зависимости от того, будут они или нет). Любые такие поставки отныне не будут зачисляться в счет ежегодных контрактных объемов.
7. "Нафтогаз" требовал пересмотреть цены на газ с мая 2011 года по апрель 2014 года и хотел взыскать с "Газпрома" переплату за данный период в 14 млрд долларов. Арбитраж отказал в пересмотре цены.
8. Арбитраж отменил привязку цен на газ для "Нафтогаза" к нефтепродуктам и нефти, привязав цены к спотовому рынку. Иными словам, отныне цена для "Нафтогаза" будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.
9. Суд постановил, что к контракту нельзя применять ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.
10. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 16 млрд долларов в арбитраже по транзитному контракту. Украинская компания видит нарушения в систематических снижениях объемов прокачки и угрозах прекратить транзит. Решение по данному вопросу ожидается в конце февраля 2018 года.
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