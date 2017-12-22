"Перемога" в Стокгольме. Все, что надо знать о решении Арбитражного суда по "Нафтогазу"

Стоит отметить, что окончательного вердикта пока нет. Вердикт по поставкам газа должен быть оглашен 30 декабря 2017 года (промежуточное решение Стокгольмского арбитража по take-or-pay было оспорено "Газпромом" 7 ноября в Апелляционном суде округа 356 Свеа), а по транзиту - 28 февраля 2018 года.

В целом Арбитражный суд Стокгольма вынес взвешенный, нейтральный вердикт, частично удовлетворив требования обеих сторон, что позволяет сейчас и "Нафтогазу", и "Газпрому" заявлять о своей победе. Но с точки зрения компенсаций, которые компании требовали друг от друга, победа явно за украинским монополистом. "Нафтогаз" оценил общий положительный эффект для себя от решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в более чем 75 млрд долларов.

"Главред" выделяет главные пункты из решения суда.

1. Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" (take-or-pay) на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 годы. Часть спора по объему обязательного отбора газа была наибольшей по денежным требованиям сторон. Суть данного положения заключалась в том, что Украина была обязана ежегодно закупать определенный объем российского газа (52 млрд кубометров) и платить за этот объем даже в случае недобора. Которого невозможно было избежать с учетом нехватки газовых хранилищ в Украине и запрета на реэкспорт купленного в России газа.

Решение Арбитражного суда означает, что "Нафтогаз" не будет оплачивать штрафы, которые начисляли в "Газпроме" за недобор газа.

2. "Нафтогаз" должен выплатить российскому гиганту 2,02 млрд долларов за газ, поставленный в конце 2013-го и II квартале 2014 года. Кроме "просроченной задолженности", если верить "Газпрому", "Нафтогазу" за каждый день просрочки начиная с 22 декабря будут начисляться дополнительный штраф в размере 0,03% суммы. По сути, речь идет о том, что украинскому монополисту придется выплатить примерно годовую свою выручку за транзит газа. С учетом того, что "Газпром" намеревался взыскать с "Нафтогаза" порядка 35 млрд долларов пени по этому условию, решение суда можно считать крайне положительным для Украины - любое другое привело бы к банкротству госкомпании.

3. При этом сам принцип take-or-pay в отношениях двух монополистов упразднен не был и будет действовать до истечения сроков соглашения. Суд существенно снизил контрактный объем, но "Нафтогаз" по формуле "бери или плати" по-прежнему обязан ежегодно с 2018 года закупать в России не менее 5 млрд кубометров газа. Тем не менее, сам объем снижен более чем в 10 раз. Это означает, что Украина будет закупать сырье в соответствии со своими реальными потребностями, а не контрактными условиями.

4. Концепция по отказу от российского газа может быть реализована только с 2020 года. Действующий контракт о поставках газа в Украину, подписанный в январе 2009 года, закончится только 31 декабря 2019 года.

5. Арбитраж снизил цену газа для "Нафтогаза", приобретаемого у "Газпрома", на 27,4%. По старым условиям, Украина во втором квартале 2014 года должна была платить максимальную контрактную цену в 486 долларов за тысячу кубометров. Вердикт суда установил отметку на 352 долларах за тысячу кубометров. Поскольку по факту поставки во II квартале (7,8 млрд кубометров) были оплачены в конце 2014 года по льготной цене в 268 долларов за тысячу кубометров, "Нафтогазу" придется компенсировать разницу "Газпрому". Она составляет порядка 650 млн долларов и входит в упомянутые ранее 2,02 млрд.

6. "Нафтогаз" не будет платить за объемы газа, которые якобы были поставлены на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Позиция украинской стороны заключалась в том, что компания не может платить деньги за объемы поставленного сырья, не имея на руках точных подтвержденных цифр этого объема. Суд полностью согласился с правомерностью позиции "Нафтогаза" и освободил компанию от данных выплат (1,3 млрд долларов) как за прошлые поставки в "ЛНДР" со стороны "Газпрома" (вне зависимости от того, были они или нет), так и за будущие (вне зависимости от того, будут они или нет). Любые такие поставки отныне не будут зачисляться в счет ежегодных контрактных объемов.

7. "Нафтогаз" требовал пересмотреть цены на газ с мая 2011 года по апрель 2014 года и хотел взыскать с "Газпрома" переплату за данный период в 14 млрд долларов. Арбитраж отказал в пересмотре цены.

8. Арбитраж отменил привязку цен на газ для "Нафтогаза" к нефтепродуктам и нефти, привязав цены к спотовому рынку. Иными словам, отныне цена для "Нафтогаза" будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.

9. Суд постановил, что к контракту нельзя применять ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.

10. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 16 млрд долларов в арбитраже по транзитному контракту. Украинская компания видит нарушения в систематических снижениях объемов прокачки и угрозах прекратить транзит. Решение по данному вопросу ожидается в конце февраля 2018 года.

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