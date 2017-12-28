Благоприятный год Желтой собаки. Астролог дал прогноз по поводу зарплат украинцев

Астролог Влад Росс дал прогноз по поводу обнищания украинцев их благосостояния Украины в будущем году.

"В Годы Собаки всегда происходит некоторая стабилизация. Когда в 2005 году, в Год Петуха, пришла "оранжевая власть", было все сложно и трудно, экономический рост был отрицательным, была рецессия. А с приходом 2006 года вдруг у банков появилась возможность давать кредиты направо и налево. Тогда же резко подорожала недвижимость. Все это может повториться в 2018 году. И тогда народ вдруг начал ощущать стабильность. То же самое происходило в 1994 году, в Год Собаки, когда после "полета над пропастью" и полного обнищания в 1993 году, началась постепенная стабилизация экономики".

Кроме того, он в позитивном ключе спрогнозировал ситуацию с зарплатами украинцев в 2018-м.

"Год Желтой Земляной Собаки будет для Украины благоприятен. И даже средние зарплаты в больших городах станут достигать 12-13-15 тысяч гривен", − сказал Росс.