Бензин в Украине стремительно дорожает

В Украине продолжает дорожать бензин. За несколько дней 2018 года ценники на стелах АЗС выросли на 0,4-1 грн.: стоимость литра А-95 на заправках WOG достигла 31,45 грн/л, ОККО — 30,99 грн/л, КЛО — 28,69 грн/л.

Примерно на столько же подорожал и дизель. Вслед за крупными сетями, свои ценники начали подтягивать вверх и более мелкие игроки, передает Ubr. Средняя стоимость пятого бензина установилась после Нового года на уровне 28,43 грн/л., ДП — на 26,21 грн/л.

Предыдущий скачок цен на бензин, напомним, возник накануне новогодних праздников.