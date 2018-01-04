За 2017 год из Украины вывели 1,8 млрд долларов дивидендов

В 2017 году объемы репатриации бизнесом дивидендов несколько превысили прогнозы Национального банка Украины и составили 1,8 млрд долларов.

Такие данные озвучил заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире одной из радиостанций, сообщает УНИАН.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации дивидендов составила 1,8 млрд долларов. Это немного больше, чем мы ожидали. Мы увидели увеличенный объем репатриации в конце года, возможно, потому что мы разрешили репатриацию дивидендов до 2014 года. Наверное, компании начали более активно выводить дивиденды в конце года, но в целом мы не видим проблем в том, что сумма оказалась больше, чем мы ожидали", — сказал Чурий.

Он отметил, что репатриация дивидендов является одним из главных направлений валютной либерализации Национального банка и регулятор планирует увеличение лимита по репатриации, который сейчас составляет 5 млн долларов в месяц для бизнеса.

"Нам необходимо оценить возможный отток валюты и влияние этого оттока на валютный рынок. В ближайшее время мы направим банкам запросы относительно желания их клиентов по репатриации дивидендов за 2017 год. После того, как мы соберем информацию, сделаем оценку, и на основании этой оценки будем проводить либерализацию", — сказал замглавы НБУ.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде", почему инвесторы не идут в Украину.