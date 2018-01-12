Курс гривни в Украине побил исторический антирекорд

Сегодня, 12 января, курс гривны в Украине побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.

Согласно данным регулятора, евро добавил 21 копейку в сегодняшних курсах валют, установив новый исторический антирекорд в 34,18 грн. Предыдущий был установлен почти три года назад — 26 февраля 2015 года, тогда евро составил 34,04 грн.

Доллар США подорожал на 12 копеек и его курс составляет 28,44 гривень. Исторический антирекорд гривна установила почти три года назад — 26 февраля 2015-го, тогда в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн.

Кроме того, за 10 российских рублей дают 4,9909 гривни.

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