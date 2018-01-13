В Мариупольском порту рассказали, как Крымский мост ударил по экономике Украины

Из-за строительства Россией Крымского моста Мариупольский порт лишился многих рынков сбыта.

Теперь стальные плиты теперь поставляют только в Европу и Северную Африку, а ранее они доставлялись по всему миру, рассказал начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский в комментарии "Крым. Реалии".

"Юго-восточная Азия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, это американское направление — США, Гондурас, Мексика, все эти направления практически исчезли, так как перевозились на больших судах типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло, уже никогда не вернется", — сказал Барский.

Океанические суда класса Panamax не пройдут под Крымским мостом. Согласно правилам Минтранса РФ, корабли должны быть не длиннее 160 м и не выше 33 м.

Теперь вместо одного судна класса Panamax владельцу груза приходиться фрахтовать несколько более малых, что повышает стоимость перевозки.

"Это дороже для клиента. Это влияет на привлекательность порта и на доходность страны. За судозаход государство взымает сборы, чем больше судно, тем больше сбор", — отметил начальник коммерческой службы Мариупольского порта.

Напомним, ранее волонтер объяснил, зачем оккупантам Крымский мост.