Снижение гривни. В Украине евро установил новый антирекорд

Национальный банк Украины снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

Европейская валюты подорожала на 45 копеек и установила новый антирекорд, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 15 января:

100 долларов — 2853,6637 грн (12 января — 2844,5711);

100 евро — 3463,4916 грн (3418,3211);

10 рублей — 5,0416 грн (4,9909).

Напомним, 12 января в нашей стране курс гривни побил антирекорд — национальная валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума, который составлял 34,04 грн, и достигла отметки в 34,18.