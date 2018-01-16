Новый антирекорд гривни. В курсах Нацбанка евро преодолел очередной рубеж

В Украине гривня установила новый антирекорд по отношению к евро согласно курсу, установленному Нацбанком.

НБУ на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2856.7664 (15 января – 2853.6637)

100 EUR – 3507.2521 (15 января – 3463.4916)

10 RUR – 5.0691 (15 января – 5.0416)

Таким образом, побит новый исторический антирекорд гривни относительно евро. Предыдущий был установлен 15 января 2018 года — 34,63 грн, перед этим — 12 января 2018 года — 34,18 грн.

Напомним, ранее сообщалось об очередноем снижении гривни.