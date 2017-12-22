Кирилл Шевченко о перспективах "зеленого" банкинга в Украине

Кирилл Шевченко – украинский банкир и с 2015 года председатель Правления одного из четырех государственных банков – "Укргазбанка". За это время банк под руководством Шевченко сумел значительно улучшить финансовые показатели и стал одним из лидеров банковского сектора, а также наглядным примером позитивных сдвигов в экономике страны в целом.

Приоритетное направление политики развития "Укргазбанка" – Green-banking, и осуществляется оно в области кредитования энергосберегающих технологий и проектов развития альтернативной энергетики. Именно специализация банка на экологических программах привлекла к нему внимание инвесторов мирового уровня – IFC – международной финансовой корпорации, являющейся членом Группы Мирового Банка, состоящего из 188 государств-членов.

Чем Украина привлекательна для инвесторов?

Подавляющая часть промышленного потенциала Украины строилась в советские времена, когда энергозатратность производства, объемы вредных производственных выбросов и экологические показатели не имели особого значения. Сегодня такой подход является недопустимым. Для модернизации морально и физически устаревших производств в Украине, приведения промышленности к нормам энергоэффективности и показателям экологической защиты, соответствующим европейскому уровню, потребуются немалые усилия и ресурсы в размере как минимум млрд. Кирилл Шевченко справедливо полагает, что такие масштабы рынка делают его очень привлекательным для инвесторов.

Планомерная работа "Укргазбанка" в области кредитования проектов, улучшающих экологию, показала, что существующий уровень цен на традиционные ископаемые виды топлива и постоянный рост тарифов на энергоресурсы толкают украинцев к использованию энергосберегающих технологий и развитию альтернативной энергетики. Помимо возобновляемых источников энергии – солнца и ветра, большим спросом пользуется технология генерации энергии из биомассы, себестоимость производства которой на порядок дешевле, чем при использовании природного газа.

Подобные незадействованные рыночные ниши, их огромная емкость и относительно невысокая из-за недавнего экономического кризиса цена привлекают инвестиции. Инвестиционный потенциал Украины уже оценили банкиры из США, скандинавских стран, Словакии. Они успешно сотрудничают с "Укргазбанком" в совместных проектах чистой энергетики. Но гранды мирового финансового рынка, подобные International Finance Corporation, заходят в украинские банки впервые. И Кирилл Шевченко считает этот факт чрезвычайно важным не только для своего банка, но и для украинской экономики в целом.

Что означает сотрудничество с IFC?

В декабре 2017 года "Укргазбанк", Министерство финансов страны и представители IFC подписали документ, подтверждающий намерения Международной финансовой корпорации стать миноритарным акционером "Укргазбанка". Это принципиально новый уровень взаимодействия Украины с мировыми финансовыми институтами, обеспечивающий максимально возможную надежность для "Укргазбанка" и стимул для инвесторов всех рангов внутри страны и за рубежом.

Кирилл Шевченко считает, что подобное партнерство открывает для банка почти неограниченные перспективы и гордится тем, что именно руководимый им "Укргазбанк" был выбран для сотрудничества. Как следствие, "Укргазбанк" имеет возможность превратиться в самое инновационное банковское учреждение страны. Ему открывается доступ к дешевым ресурсам, мировым стандартам финансового менеджмента и банковских технологий. Работа "Укргазбанка" в паре с IFC – это еще и повышение надежности самого банка, рост его экономических показателей, приток новых клиентов и снижение кредитных ставок. При этом Кирилл Шевченко не собирается отказываться ни от одного прежнего клиента, даже проблемного. Будет продолжена и работа банка абсолютно по всем социально ориентированным проектам – карточным, сервисным, зарплатным, как и надлежит поступать государственному банку, осознающему свою социальную ответственность.

Как "Укргазбанк" шел к сотрудничеству с Международной финансовой корпорацией

Став во главе убыточного в 2015 году "Укргазбанка", Кирилл Шевченко привел с собой высококлассных банковских специалистов и полностью реконструировал корпоративную систему управления банком в соответствии с нормами Европейского Союза. В Наблюдательном совете "Укргазбанка" теперь присутствуют четыре независимых иностранных финансовых эксперта. В результате, банк стал тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков, снизил вероятность рисков и сумел вдвое уменьшить уровень старой проблемной задолженности с 39,3 до 19,5%. Действенность новой управленческой системы вскоре отразилась на экономических показателях, и к середине 2016 г. банк фактически перестал быть нерентабельным.

Шевченко стремится развивать новые продукты и сервисы, ранее не присущие "Укргазбанку". Для создания программного обеспечения интернет-банкинга, способного конкурировать с лучшими украинскими сервисами, такими, например, как Приват-24, Кирилл Шевченко пригласил специалистов этого направления из банка BNP Paribas.

Занимая в 2016 году 7-е место по размеру активов среди банков страны с показателем 48 млрд гривен, к концу 2017 года "Укргазбанк" смог подняться в этом рейтинге на 4-е место с 68 млрд гривен.

С 2016 года "Укргазбанк" не требует докапитализации со стороны государства, а все краткосрочные ссуды, взятые банком, возвращаются в полном объеме досрочно. "Укргазбанк" оказался единственным из государственных банков, который не нуждался в докапитализации по результатам стресс-тестов Нацбанка. Это свидетельствует о его надежности и устойчивом притоке ресурсов. Банковский отчет по итогам третьего квартала 2017 года показал прибыль в 250 млн гривен, а прибыль с начала года наполовину превзошла плановый бюджетный показатель и достигла 600 млн гривен.

Позитивная динамика банка и участие в государственных энергосберегающих программах социальной ориентированности, таких как "Тепла оселя", укрепило доверие украинцев к "Укргазбанку". И теперь количество вкладов физических лиц ежегодно увеличивается на 50%, а общее число клиентов, учитывая малый и средний бизнес, возросло на 80 тысяч. И Кирилл Шевченко по праву считает команду своего банка одной из лучших в Украине, ведь благодаря ее работе и стало возможным сотрудничество с институтами Мирового банка.

Программа развития Green-banking

Раскрытие "зеленого" потенциала Украины для крупнейших мировых инвесторов уровня IFC стало возможным благодаря системной кредитной политике, продвигаемой "Укргазбанком" и широко популяризируемой самим Кириллом Шевченко. Он глубоко убежден в необходимости инвестирования в украинские проекты возобновляемой энергетики, энергосберегающие технологии и программы по улучшению экологической обстановки в стране. При рассмотрении заявок на кредиты в "Укргазбанке" "зеленые" проекты всегда в приоритете.

При консультативной поддержке со стороны IFC "Укргазбанк" уже осуществил 60 масштабных проектов экологической направленности, среди которых строительство третьей по мощности в стране Новотроицкой ветровой электростанции в Николаевской области и система фильтрации и снижения объемов промышленных выбросов вредных веществ на комбинате "Запорожсталь", обеспечившая позитивные сдвиги в экологической ситуации всей Запорожской области. Всего благодаря эко-кредитам банка было построено 4 ветровых и 35 электростанций на энергии солнца. Продолжается работа по повышению энергоэффективности и снижению уровня загрязнений еще на нескольких десятках промышленных предприятий Украины. Сейчас на рассмотрении отдела кредитования банка находятся еще около 40 проектов из области чистой энергетики и энергосбережения общей стоимостью более 260 миллионов евро.

В "Укргазбанке" открыты льготные кредитные линии для покупки экологически безопасных электромобилей, для владельцев которых банк уже обеспечил целую сеть зарядных станций в 7 городах страны. Причем в первый год пользования электрокаром зарядка на них будет бесплатной.

Еще один из популярных продуктов банка – эко-кредит на установку домашних солнечных батарей, способных, помимо экономии на коммунальных платежах, принести владельцу доход от продажи излишков сгенерированной энергии по "зеленому" тарифу.

Владельцы малого и среднего бизнеса активно пользуются кредитной программой для установки теплового насосного оборудования.

"Укргазбанк" предоставляет широкий выбор продуктов эко-кредитования для физических лиц, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов. Каждое ОСМД может воспользоваться кредитными средствами банка и на льготных условиях заменить окна и двери в своем многоквартирном доме на энергосберегающие, модернизировать системы отопления и водоснабжения, сделать освещение экономным. Более 400 объединений собственников в стране уже воспользовались этой услугой. При этом "Укргазбанк" не делает разницы в обслуживании скромного ОСМД, оформляющего кредит на 70 тысяч гривен, и крупной корпорацией с заявкой на инвестиции в 1 млрд гривен, хотя затраты времени и труда для банка в обоих случаях одинаковы.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Украина лидировала по количеству смертей от заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды. Поэтому самой важной миссией своего банка Кирилл Шевченко считает техническое перевооружение украинской промышленности с уклоном на энергоэффективность и безвредность с экологической точки зрения. А в энергетическом секторе экономики страны банкир хочет кардинально увеличить долю альтернативных источников генерации энергии. Это избавит Украину от кабальной зависимости от поставщиков дорогих ископаемых видов топлива. Ведь 74% электроэнергии в стране технически возможно произвести на возобновляемых источниках, сейчас же на энергии солнца и ветра генерируется только 1,2%. Благодаря сотрудничеству с Международной финансовой корпорацией IFC, "Укргазбанк" может обеспечить своим клиентам доступ к самым инновационным энергосберегающим технологиям и оборудованию, а финансовые ресурсы IFC делают процентные ставки по эко-кредитам банка доступными для каждого украинца.

Уже сейчас "Укргазбанк" под руководством Кирилла Шевченко готов войти в The Green Bank Network – международное объединение "зеленых" банков. Это позволит банку участвовать в глобальных программах защиты окружающей среды и значительно повысит шансы на улучшение экологии Украины.

Намерения IFC выкупить пакет акций "Укргазбанка" размером до 25% станут реальностью при выполнении ряда условий всеми тремя участниками соглашения. Во-первых, важное значение для International Finance Corporation будут иметь due diligence – окончательные итоги проверки банка. Следует заметить, что до сих пор IFC вполне удовлетворяли результаты финансовой деятельности "Укргазбанка" за несколько отчетных периодов. Положительную оценку IFC банк получил и за твердость намерений развиваться именно в системе Green-banking, и за присутствие независимых экспертов в корпоративном Наблюдательном совете. У Кирилла Шевченко нет сомнений в том, что подконтрольный ему "Укргазбанк" полностью способен соответствовать высоким требованиям Мирового банка. Второе, необходимо одобрение руководства IFC и окончательное согласие совета организации на приобретение миноритарного акционного пакета "Укргазбанка".