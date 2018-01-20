Экс-министр рассказал, как соседи "грабят" Украину

Тезис о привлекательности инвестиций в Украину из-за наличия дешевой и квалифицированной рабочей силы был правильным еще лет 20 назад, из страны остатки квалифицированной рабочей силы уезжают в разные государства — кто за "длинным рублем" в Россию, кто за "толстым злотым" в Польшу.

Соседи буквально "грабят" Украину, рассказал бывший министр экономики Виктор Суслов на чате в "Главреде".

По его словам, "даже украинский бизнес жалуется на невозможность найти квалифицированного сварщика, крановщика, слесаря, токаря".

"Остатки квалифицированной рабочей силы уезжают кто за "длинным рублем" в Россию, кто за "толстым злотым" в Польшу. Наши соседи буквально грабят Украину, а, следовательно, украинскому бизнесу пора подумать о повышении зарплат для квалифицированных работников до уровня конкурентного с нашими соседями", — добавил собеседник.

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец выразил мнение, что для Украины в ближайшее время проблемой №1 станет массовый выезд граждан на работу в другие страны.