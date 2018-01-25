Стало известно, когда Украина сможет получить новый транш кредита МВФ

25 января 2018, 10:55

Украина и МВФ, похоже, нашли компромисс.

Новый транш кредита Украина может получить в мае

В мае 2018 года Украина сможет получить очередной транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов.

Это стало результатом договоренностей президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард в Давосе 24 января, сообщают "Українські новини".

Отмечается, что Украина и МВФ все-таки решили найти компромисс по двум самым главным вопросам, которые более полугода тормозили выделение Украине очередного транша. Проблемы с созданием Антикоррупционного суда в Украине и изменением тарифов на газ для населения планируется решить в ближайшие месяцы.

Кроме того, еще один транш, который может стать последним по программе EFF 2015 года, по оптимистическому сценарию выпадает на конец лета.

По информации "Українських Новин", после ряда переговоров экспертов, в АП согласились изменить разработанный проект закона об Антикоррупционном суде, который бвл одним из камней преткновения в переговорах с МВФ.

"Закон будет изменен", — заявил агентству источник в АП. Какие именно изменения в документ будут внесены в итоге, пока точно неизвестно. Однако, по информации агентства, Украина, в процессе подготовки альтернативного варианта документа, будет настаивать на том, что Антикоррупционный суд не может быть отдельной ветвью власти, а должен находиться в общей структуре судебной системы, что соответствует Конституции Украины. По неофициальной информации, этого можно достичь путем введения нормы о рассмотрении апелляций, к примеру, Верховным судом. Что касается назначения судей, то этим вопросом должен заниматься Общественный совет добропорядочности, у которого и будет право вето на назначение того или иного претендента.

Как сообщили агентству источники, знакомые с процессом подготовки и результатами переговоров с руководством МВФ, для изменения законопроекта и принятия его в Раде с соблюдением всех процедур, учитывая подготовку новой редакции документа и прохождения его в Раде, потребуется до 3 месяцев. Если все пройдет удачно, что пересмотр программы и выделение очередного транша может произойти уже в мае. "Такой прогноз на май - вполне реален и оправдан с точки зрения всей технической работы, которую нужно будет провести для принятия закона", — сказал собеседник "Українських Новин".

По его словам, принципиальное решение вопроса с судом решит и другие проблемные вопросы.

Еще одно условие для продолжения сотрудничества с МВФ Украина практически выполнила – новая редакция закона о приватизации принята. Он практически учитывает все пожелания кредитора.

В то же время агентство отмечает, что не совсем ясно на данном этапе, как будут решаться вопросы по поводу оставшихся претензий МВФ к законам о пенсионной реформе. Не является обязательным условием и введение в Украине рынка земли. Не исключено, что этот вопрос вообще станет не актуальным. Запрет на продажу земли в Украине продлен до конца 2018 года, программа с МВФ завершается в марте 2019-го. Также в марте следующего года в Украине должны пройти выборы президента страны. МВФ обычно приостанавливает кредитование за полгода до выборов. Таким образом, в текущем году в лучшем случае Украина может рассчитывать лишь на два транша. Пятый — в мае, и если он не сорвется, то шестой — уже ближе к концу лета, но при условии выполнения новых требований, которые будут определены после весеннего пересмотра кредитной программы. Он наверняка станет последним траншем по программе EFF 2015 года, резюмируют "Українські новини".

Напомним, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд.

Ранее в Национальном банке  сообщили, что следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина МВФ Давос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять