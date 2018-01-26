Порошенко "скрещивает пальцы" за получение транша МВФ уже в апреле

Президент Петр Порошенко надеется, что очередной транш Международного валютного фонда Украина получит уже в апреле.

По его словам, Украина выполненила 80% требований и он "скрещивает пальцы" за получение пятого кредитного транша.

"Вероятно, "скрещиваю пальцы", до апреля у нас будет миссия (МВФ — ред.), и мы получим следующий транш. Мы, правительство и народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ", — сказал президент в интервью Bloomberg.

Напомним, 24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

Ранее в Национальном банке сообщили, что следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.