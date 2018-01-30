Из украинского рынка уходит крупнейший производитель бытовой техники

C 1 января 2018 года крупнейший европейский производитель бытовой техники — немецкий концерн Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) не будет поставлять на украинский рынок продукцию торговой маркой Zelmer.

Об этом сообщил генеральный директор компании БСХ Побутова техника (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, пишет Liga.net.

"Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться", — сказал Сергей Максимов.

Стоит отметить, что Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в — 187 млн.

В Украине компания Zelmer входила в топ-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники и удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д.

Напомним, ранее в Украине закрыли филиал крупной американской корпорации Intel, являющейся крупнейшим в мире производителем микропроцессоров.