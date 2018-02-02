Украинцы стремительно накапливают долги за отопление и горячую воду

2 февраля 2018, 06:02

В декабре украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 млрд гривень.

Долги населения за отопление и горячую воду подскочили

В Украине задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2017 года увеличилась на 13,5% по сравнению с показателем на конец ноября и составила 11,1 млрд грн.

При этом задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась и составила 400 млн грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшились на 5,2% по сравнению с ноябрем и составили 1,8 млрд грн.

По данным Госстата, в декабре украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 млрд грн (99,1% от начисленных за этот период сумм). При этом долг населения составил 3,6 млрд грн.

Задолженность населения за газоснабжение увеличилась на 1,6% по сравнению с ноябрем и составила 12,4 млрд млн грн.

Всего в декабре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 8,9 млрд грн, что составило 82,3% начисленных за этот период сумм.

Госстат сообщил, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2017 составили 1476 грн.

Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в декабре 2017 года зафиксирован в Ровенской (126,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Ивано-Франковской (108,2%) и Хмельницкой (105,1%) областях, самый низкий - в Луганской (62%), Закарпатской (67,1%) и Одесской (69,5%) областях.

Также сообщается, что за январь-декабрь 2017 года с населением было заключено 91,3 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 430,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 187,4 млн грн.

Отметим, что задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в ноябре 2017 года увеличилась на 29,7% по сравнению с показателем на конец октября и составила 9,6 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине оставили без газа целый город за долги.

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