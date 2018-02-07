Украина поднялась в рейтинге бюджетной прозрачности на 18 позиций

Украина в 2017 году заняла 39 место из 115 в международном рейтинге бюджетной прозрачности Open Budget Index.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, по результатам Индекса бюджетной прозрачности 2017 года, Украина набрала 54 балла из 100. Это больше, чем средний уровень бюджетной прозрачности по всему миру, который составляет 43 из 100.

Согласно исследованию, наша страна повысила свой рейтинг на 18 позиций, или на 14%.

"Украина смогла сделать шаг навстречу финансовой прозрачности, и нам удалось повысить рейтинг на 14%, что дало рост в 18 позиций в рейтинге, и по состоянию на сегодня мы занимаем 39-е место в мире по финансовой прозрачности", — сказал эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай.

Он отметил, что это абсолютно сопоставимое значение со странами Восточной Европы, например, Польша и Словакия имеют 59 баллов.

Украина же в рейтинге находится между Испанией и Киргизской Республикой.

Эксперт рассказал, что это единственный рейтинг в мире, который оценивает бюджетную прозрачность по одной методологии.

Она включает оценку 109 индикаторов и охватывает деятельность парламента, казначейства, министерства финансов и счетной палаты в течение бюджетного процесса.

Средний уровень бюджетной прозрачности в мире составляет 43% из 100% по методологии ИБП, заметил специалист.

Напомним, Украина по итогам 2017 года поднялась на 16 позиций по сравнению с 2016 годом в рейтинге экономической свободы от американского аналитического центра Heritage Foundation.