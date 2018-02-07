В АМКУ назвали лицензионные условия по лотереям "несправедливыми"

Сложная ситуация, которая сложилась сегодня на украинском рынке лотерей, должна стать предметом обсуждения на уровне руководителей Кабинета министров, Министерства финансов и Антимонопольного комитета.

Об этом председатель АМКУ Юрий Терентьев заявил во время пресс-брифинга 6 февраля.

По словам Терентьева, АМКУ провел исследование лотерейного рынка, презентация результатов которого состоялась 1 февраля 2018 года. Утверждение официального отчета по результатам исследования состоится уже в конце февраля.

"Рынок в значительной степени пребывает в тени, является серым. Те предложения, которые содержатся в отчете после анализа практики различных стран, предполагают, что Кабмин и Министерство финансов фактически обязаны разработать стратегию поведения относительно этого вида деятельности, урегулировать его, чтобы рынок мог развиваться конкурентно и прозрачно", - подчеркнул председатель Антимонопольного комитета.

Юрий Терентьев напомнил, что АМКУ не согласовал проект лицензионных условий для участников рынка лотерей, разработанный Министерством финансов, поскольку эти условия "не являются справедливыми".

Как отметил Терентьев, ситуация, которая сложилась на рынке лотерей, безусловно, требует реакции государства.

В этой связи, считает Терентьев, после утверждения отчета АМКУ уместным будет проведение обсуждения последующих шагов с премьер-министром и главой Министерства финансов.