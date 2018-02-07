"Фейк фейков". Эксперт спрогнозировал будущее криптовалют

Президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко считает, что криптовалюты ждет яркое будущее, но печальное, возможно, не только для людей, но и для некоторых стран.

Сегодня не только гривня, но и мировые валюты, которые оторваны от золотого стандарта, давно уже в какой-то степени являются фейками денег, а биткоин — это "фейк фейков", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Это — проявление разрушения сознания участников международных финансовых рынков. Это — продукт информационной войны, возможно, финансового капитала со странами и их экономиками. И как таковой никакой валютой он быть не может", — заявил собеседник.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов говорил "Главреду", что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров, поэтому очень скоро они и их использование будут запрещены всеми странами мира.