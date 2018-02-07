В "Укрзалізниці" сказали, когда украинцам ждать подорожания билетов на поезда

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов заявил, что в Украине билеты на поезда в 2018-м, вероятнее всего, подорожают в конце лета и в конце года.

Тарифы на пассажирские перевозки планируют повышать каждый раз на 10-12%, рассказал управленец в комментарии Укринформу.

"Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры относительно индексации пассажирских тарифов во втором и третьем или в четвертом квартале этого года", — отметил собеседник.

По его словам, "Укрзалізниця" не меняла размер пассажирских тарифов уже три года подряд на железной дороге, и это привело к тому, что на сегодняшний день уже на многих направлениях есть серьезный дисбаланс между стоимостью пассажирских перевозок по железной дороге и, например, на автобусном транспорте, который априори должен быть дешевле".

Ранее сообщалось, что в Киеве частные перевозчики на 19 маршрутах увеличили цену за проезд на гривню. Местные власти подчеркнули, что они лишены законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси.