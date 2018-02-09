Экономист рассказал, когда ждать новой девальвации гривни

Девальвация гривни является отражением состояния украинской экономики. В свою очередь, разрушенная украинская экономика является отражением разрушенного сознания представителей власти и разрушенного человеческого материала во власти.

Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко на чате в "Главреде".

Он отметил, что с 2005 по 2008 гг. рост текущего платежного баланса произошел примерно с 1 миллиарда до 12 миллиардов долларов, после чего был обвал в 2008 году, а с 2009 по 2013 гг. рост дефицита текущего счета произошел с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, после чего произошел новый и обвал в начале 2014 года.

"И сейчас, с 2015 года, формируется третья "пила". Следите за текущим счетом платежного баланса...", — добавил Сугоняко.

Напомним, ранее Сугоняко объяснил, почему для Украины дефолт может стать благом.