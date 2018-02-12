В Украину сегодня прибывают "ревизоры" МВФ

Сегодня, 12 февраля, в Киев приезжают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Они должны провести технические консультации с представителями власти, сообщает ТСН.

В 2018 году государство рассчитывает получить от главного кредитора как минимум 2 миллиарда долларов. А для этого, по информации фонда, Украина должна, в частности, запустить пенсионную реформу, принять закон о приватизации, разобраться с тарифами на газ и создать Антикоррупционный суд.

Эксперты МВФ пробудут в Киеве до 16 февраля.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg в Давосе выразил надежду, что ориентировочно до апреля миссия МВФ посетит Киев, и Украина сможет получить очередной транш от МВФ.

Как известно, МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованием была уже принятая пенсионная реформа.

Ранее Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того, Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, которая фактически была вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

Также Порошенко заявил о готовности Кабмина привести цены на газ к рыночным условиям.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около млрд, из которых уже выделено 7,7 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, следующий транш МВФ может составить 1,9 млрд долл., но Украина сможет его получить не ранее первого квартала 2018 года.