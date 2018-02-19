"Пускай сгниет". Гендиректор Roshen дал "оценку" фабрики в Липецке

Генеральный директор принадлежащей президенту Петру Порошенко кондитерской компании Roshen Вячеслав Москалевский заявил о том, что "Липецкая кондитерская фабрика" ни в коем случае не будет продана по цене, ниже рыночной.

Свое мнению он озвучил в интервью порталу "LIGA.net".

Москалевский также рассказал о том, что ему сложно оценивать стоимость активов, оставшихся в РФ.

"Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят? А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн (именно такую цену за Липецкую фабрику Москалевский объявлял в 2016-м – ред.) мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", – резюмировал он.

При этом Москалевский ответил "да" на вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы Roshen в Липецке "сгнили по принципу ''так не доставайся же никому''".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Roshen потребовали запрета использования в продаже названия "Киевский торт".