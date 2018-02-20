В Госказначействе рассказали, сколько было потрачено конфискованных денег Януковича

В минувшем году было потрачено около 14 млрд гривен из денег, поступивших в госбюджет Украины благодаря конфискации со счетов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Соответствующую информацию озвучила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, сообщает "РБК-Украина".

"По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств использовали 14 миллиардов из этих средств", — заявила чиновница.

Кроме того, глава Госказначейства сказала, что 8 млрд гривен из конфискованных средств госбюджет планирует использовать в 2018 году в качестве переходных остатков.

Также Слюз сообщила, что в апреле минувшего года в рамках исполнения судебного решения на счета органов Госказначейства поступили денежные средства Януковича и его окружения в эквиваленте около 29,5 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генпрокурор Луценко впервые рассказал о секретных деталях конфискации денег Януковича.