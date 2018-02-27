СМИ узнали, во сколько обошлась свадьба в Киеве скандального харьковского чиновника

В Киеве бывший член Партии регионов, глава Холодногорского района Харькова Максим Мусеев и телеведущая Ева Субботина отпраздновали свою свадьбу в элитном ресторане — Regent Hill.

Праздник обошелся минимум в 60 тысяч долларов (более 1,6 миллиона гривень), подсчитали журналисты программы "Гроші", говорится в видео телеканала "1+1".

По их данным, ведущими на свадьбе были певица Оля Полякова и шоумен Александр Педан. Среди гостей замечены исполнители Иван Дорн, а также Виталий Козловский.

Ранее СМИ узнали, что Максим Мусеев и Ева Субботина праздновали свадьбу 18 февраля. Известная украинская телеведущая — Елена Филонова, говорила, что на свадьбе на нее нападали мужчины, а позже избили. Напомним, в 2010 году Мусеев попал в гей-скандал за провокационные фото, которые попали в Интернет.