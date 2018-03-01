"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа в Украине на период морозов

"Нафтогазу" будет не хватать примерно 10 млн кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита в период холодов.

Такая ситуация возникла после отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину, заявил Андрей Коболев на заседании СНБО. По его словам, компания рассчитывала получать от "Газпрома" от 18 до 20 млн кубометров ежесуточно.

"Сейчас у нас период низких температур, и эти 18 млн кубометров из 200 и стали нашим дефицитом. Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ с европейского направления. По достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены ПАО "Газпром" за невыполнение условий контракта. Но мы ожидаем, что все равно примерно 10 млн кубометров в сутки станут ожидаемым дефицитом", — сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что на ближайших выходных может возникнуть дефицит газа из-за холодов, в связи с чем компания предлагает ввести режим экономии. По словам Коболева, дефицит необходимо перекрыть на период с 1 по 4 марта. Дальше температура должна повыситься, в связи с чем ежесуточное потребление снизится до обычного уровня в 160 млн кубометров в сутки.