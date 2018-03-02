500 богатейших людей планеты за три дня стали беднее на 128 миллиардов

Из-за падения фондового рынка США 500 самых богатых людей мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов.

Больше всех в мире из-за падения фондового рынка США за последние три дня потеряли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг, сообщает Bloomberg.

Состояние каждого из миллиардеров уменьшилось за три дня на 3,7 млрд долл. Сооснователи Google Ларри Пейдж потерял за эти дни 3,1, млрд. долл., состояние его коллеги Сергея Брина "похудело" на 3 млрд долл. Замыкает пятерку владелец Zara Амансио Ортега — его состояние за три дня уменьшилось на 2,5 млрд долл.

В сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили 128 млрд долл, причем 55 млрд долл. потеряли американские богачи. Рекордное падение за всю историю промышленный индекс Dow Jones показал в ходе торгов 5 февраля: тогда он упал почти на 1200 пунктов. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года. Тогда потери богатейших людей мира за день составили 114 млрд.

За три дня торгов с 27 февраля по 1 марта индекс Dow Jones снизился с максимума в 25800 до отметки 24608, падение составило почти 2100 пунктов.