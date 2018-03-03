В "Нафтогазе" рассказали, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему Украины

В Украине нет проблем с газом в подземных хранилищах, проблема восполнения дефицита "голубого топлива" в газотранспортной системе, возникшая из-за российского газового монополиста "Газпрома", вызвана тем, что хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд кубометров газа, рассказал главный коммерческий директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

"У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, — это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд кубометров", — отметил он.

По словам управленца, "сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, — очень дорогая инвестиция. Витренко добавил, что из РФ ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "голубого топлива" украинскому "Нафтогазу", в ответ наша компания выразили удивление решением российского монополиста и назвали его нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Потом "Газпром" заявил о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов. "Нафтогаз", в свою очередь, с 3 марта решил в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа в ГТС.