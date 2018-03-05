Порошенко просят наградить Коболева за победу в "газовой войне" с Россией

Фракция "Народный фронт" инициирует перед президентом Украины награждение руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель фракции Максим Бурбак.

"Обращаюсь к президенту Украины от имени "Народного фронта" отметить государственной наградой руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за победу в важном сражении настоящей войны", - написал он.

Напомним, 28 февраля НАК "Нафтогаз Украины" одержал вторую победу в арбитражном процессе против "Газпрома", который был начат еще в апреле 2014 года по инициативе Арсения Яценюка. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж отклонил требования российского газового монополиста относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. В конце 2017 года Украина одержала победу над Россией ценой в 56 млрд долларов. Арбитраж также закрыл вопрос об оплате газа, поставленного Кремлем своим террористам на оккупированный Донбасс.