Россия проигрыш "Газпрома" восприняла как пощечину от Украины — замглавы МИДа

Заместитель главы МИДа Елена Зеркаль считает, что Россия восприняла проигрыш "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже как пощечину от украинского государства, поэтому и было сделано эмоциональное заявление о разрыве контрактов.

Об этом она заявила в эфире одного украинского телеканала, пишет "Укринформ".

"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция", — подчеркнула Зеркаль, комментируя вопрос, почему "Газпром" именно сейчас решил разорвать контракт по поставкам и транзиту газа с "Нафтогазом".

По ее словам, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Даже если сейчас посчитать по времени, сколько длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум", — отметила замминистра.

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы транзита и обязал российского монополиста выплатить 4,63 млрд долл.

По данным "Нафтогаза", это решение означает, что "Газпром" должен заплатить Украине около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.