В России не собираются проводить переговоры с Европой по газу

Трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по газу не планируется, поскольку разногласия между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" решаются в суде.

С таким заявлением во вторник, 6 марта, выступил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", - сказал Новак.

С 1 марта "Газпром" принял решение прекратить поставки "Нафтогазу", а спустя день заявил о расторжении контракта с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

В свою очередь, в "Нафтогазе" рассматривают возможность инициировать еще одно судебное разбирательство против "Газпрома" из-за заниженной ставки на транзит.

После этого в "Нафтогазе" пригрозили "Газпрому" новым иском.