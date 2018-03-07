Данилюк объявил, когда решится вопрос повышения минималки до 4,1 тыс. грн

Повышать или не повышать украинцам минимальную зарплату до 4,1 тыс. гривен (на сегодня минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн) власти решат по итогам первого полугодия – когда станут понятны реальные возможности экономики, рынка труда и бюджета.

"Я за то, чтобы этот вопрос решался максимально рыночно, а не административно. Это совершенно не означает, что повышение минимальной зарплаты — это однозначно плохо", — заявил в интервью РБК-Украина министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, повышение минималки, в первую очередь, помогает бороться с теневой экономикой, поскольку увеличивает уровень, с которого платятся налоги. Это также уменьшает серую составляющую зарплат, где она присутствует.

"Но это только один из инструментов, и точно не панацея. Основным в борьбе с теневой экономикой является эффективная работа Государственной фискальной службы. Да, этого достичь гораздо сложнее, но и фокусироваться на кажущихся с первого взгляда простых решениях неправильно", — отметил глава Минфина.

Ранее был опубликован размер минимальной зарплаты в ЕС. Диапазон выплат колеблется от 500 до 1400 евро.