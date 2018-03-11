В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м

В минувшем году жителям Украины было выдано более 110 тысяч ссуд на 818 млн гривен - на закупку энергосберегающего оборудования.

Соответствующее сообщение на странице в социальной сети Facebook опубликовал премьер-министр Украины и глава Кабмина Владимир Гройсман.

"Благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в 2017 году выдали 110,9 тыс. ссуд. Государство компенсировало 818 млн грн на энергосберегающее оборудование. Люди и ОСМД установили металлопластиковые окна, счетчики, утеплили стены", - написал он.

В частности, по данным Гройсмана, 106 тысяч кредитов были выданы на окна, счетчики и утепление. Еще 4,3 тысячи кредитов выделили на "негазовые" котлы.

Общая сумма истраченных на "теплые кредиты" денежных средств составила 2,32 млрд грн.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украине стать энергетически независимой.