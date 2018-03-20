"Газпрому" не избежать подписания нового транзитного контракта с Украиной — росСМИ

В 2020 году российский газовый монополист "Газпром" не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита "голубого топлива" в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему топлива из газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream).

К концу 2019-го, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через газопровод не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд, поэтому заключение нового транзитного контракта с нашей страной неизбежно, пишет "Коммерсантъ".

"Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream-2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года", — сообщили изданию в компании Gascade, которая владеет 50,5% в проекте.

По данным "Газпрома", введение в эксплуатацию "Северного потока-2" планируется до конца 2019 года, но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal, а полностью загрузить трубу монополист сможет только при вводе и второй нитки газопровода.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Позже главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко сказал, что юридически расторгнуть транзитный контракт невозможно.