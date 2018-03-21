"Нафтогаз" объявил о повышении цен на газ почти на 10%

НАК "Нафтогаз" опубликовал новые ценовые предложения на природный газ.

Действовать новые "ценники" начнут с 1 апреля. Согласно ним, подорожание газа для промышленных потребителей составит до 9,8%.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом". По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4%-9,8%", — указывается в заявлении пресс-службы компании.

Как сообщалось, газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Напомним, в "Газпроме" намерены судиться с Украиной из-за штрафа и ареста активов. Информацию озвучили в пресс-службе российского газового монополиста.