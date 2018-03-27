В Кабмине отложили повышение цены на газ для украинцев: стали известны сроки

В украинском правительстве приняли решение не пересматривать с начала апреля нынешнего года стоимость газа для населения и оставить ее на нынешнем уровне на двухмесячный срок.

Соответствующее сообщение во вторник, 27 марта, опубликовал портал "Українські новини", ссылаясь на собственные источники.

"За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа. У Владимира Гройсмана могут согласиться на повышение цены на 3% поквартально, но вряд ли на такой вариант подойдет МВФ. Если вопрос антикоррупционного суда не решится, то об МВФ до выборов можно будет забыть. При таком раскладе у премьера появляется возможность выполнить и даже перевыполнить свои обещания, и снизить цену на газ почти на 10%. Такой вариант уже готовится в правительстве", - сообщают журналисты.

Соответственно, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубических метров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен. Тариф на подачу горячего водоснабжения также не будет изменен.

Напомним, в Кабмине рассказали, когда Украина начнет экспортировать газ.