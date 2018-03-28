Госстат подсчитал, насколько за год в Украине выросла средняя зарплата

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 26,1%, достигнув 7828 грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, по сравнению с январем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 1,5%.

Реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 10,5%, а по сравнению с январем 2018 года – на 0,6%.

Ранее Госстат отчитался об изменениях в бюджете украинских семей. В 2018 году украинцам посоветовали не рассчитывать на существенный рост доходов.