Участники рынка поддержали отмену налоговых льгот на сою

Участники рынка выступили за отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои из Украины, заявили в ходе круглого стола Эффективный механизм налогообложения аграриев: поиск справедливости, пишет Новое время Бизнес.

Так, предправления группы компаний ABM Agro Дмитрий Мотузко уверен, что если возвратить НДС на экспорт сои, это не позволит увеличить производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. "Все развитые страны мира делают все возможное для того, чтобы производить больше готовой продукции внутри страны. В том числе ограничивают экспорт сырья, защищают интересы внутреннего производителя, стимулируя внутреннее производство. Если Украина хочет увеличить ВВП ей придется ограничить экспорт сырья и отменить возврат НДС при экспорте", - уверен Мотузко.

"Мы видим что на круглом столе большинство участников поддержали позицию производителей и выступили против возмещения НДС для экспортеров сырья", - добавил он.

Мотузко напоминает, что с 2013 года было введено достаточное количество мощностей для переработки сои и сегодня уже создана соответствующая индустрия. "Но мы не выдерживаем конкуренции не по ценам, а по срокам экспорта - потому что трейдеры инвестируют в порты и элеваторы. И успевают быстрее собрать с рынка все сырье. 90% сырья идет на экспорт. Есть вопрос - смогут заводы работать без сырья? Нет. Заводы работают до тех пор, пока сырье на рынке. При этом заводы платят большую цену чем экспортеры за сою и платят больше налогов внутри страны. А также предоставляют рабочие места", - сказал предправления группы компаний ABM Agro.

Представитель компании Тан - крупнейшего производителя сельхозтехники - Сергей Иванченко, также выступил за отмену возмещения НДС при экспорте сои. "Если вернуть возмещение НДС это приведет к тому, что соя полностью покинет украинский рынок. Ни о какой переработке и речи идти в этом случае не может. Мы уже проходили это, в 2000 году когда заводы полностью простаивали без сырья", - заявил Иванченко.

Участники рынка призвали Верховную Раду сохранить отмену возмещения НДС на экспорт сои.

Против возврата НДС на экспорт сои и рапса выступили и другие участники круглого стола: члены профильных ассоциаций и участники рынка. Впрочем, за сохранения режима возврата НДС напротив выступили народные депутаты Иван Мирошниченко и Михаил Соколов.

Напомним, что украинский парламент проголосовал за отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Позже Верховная Рада временно ограничила возмещение НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года, рапса с января 2020 года.