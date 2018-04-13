Вице-премьер рассказал, отчего будет зависеть повышение "минималки" для украинцев

Вариант увеличения минимальной зарплаты до показателя в 4,1 тысячи гривен будет приниматься с учетом экономических итогов первого финансового квартала нынешнего года.

С таким заявлением в пятницу, 13 апреля, выступил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В письме к Кабмину и Верховной Раде президент Петр Порошенко отметил, что экономические тенденции Украины позволяют говорить о том, что 3723 гривен могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить минимальную заработную плату до 4100 гривен. Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать", — цитирует чиновника агентство "Укринформ".

Вице-премьер также отметил, что депутаты Верховной Рады поставили задачу перед Кабмином – по итогам первого квартала изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения.

Напомним, ранее Розенко рассказал, почему пенсии украинцев имеют столь небольшой размер.