Wizz Air пообещала удвоить частоту авиарейсов Львов-Берлин

Авиакомпания Wizz Air удвоит количество полетов на линии Львов-Берлин с 18 июня. Теперь вместо двух авиарейсов в неделю их будет четыре.

Как говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Львов" на странице в Facebook, такая частотность отражена в обновленном расписании авиаперевозчика с июня по октябрь 2018 года.

"Таким образом, к уже действующим рейсам в среду и воскресенье добавились полеты в понедельник и пятницу", – отмечается в сообщении.

Напомним, Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.