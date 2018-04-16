Для Украины оптимальна модель лотерейного рынка Великобритании - гендиректор УНЛ

Украине следует внедрить лучшие европейские практики в организации рынка лотерей, и модель, которая действует в Великобритании, является оптимальной для нашей страны. Об этом в интервью УНИАН заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

"Мы постоянно подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в Великобритании, когда их закупали. Как ориентировочную модель лотереи мы еще в середине 90-х сразу взяли опыт Великобритании, как наиболее развитого рынка. Данный подход остается актуальным и в настоящее время", - отметил он.

По словам Бочковского, сейчас Министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении, пытаясь навести порядок на лотерейном рынке.

"Я уверен, что в Украине будет развитый, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении. Без трудностей не происходит не один проект. В конечном итоге рынок лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, например, хотя, конечно, и не без своих особенностей", - заявил он.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что лотерейный рынок нужно легализовать, поскольку деньги от легализации уже заложены в бюджет на 2018 год. "Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", - отметил он.