Гройсман рассказал, на сколько стали "беднее" злостные неплательщики алиментов

После того, как в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, со злостных неплательщиков было взыскано около 580 млн гривен.

Такую статистику на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Закон о выплате алиментов недобросовестными родителями эффективно работает. После его старта с должников взыскали почти 580 млн грн. Это вдвое больше, чем до введения", — написал он.

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов были объявлены в розыск.