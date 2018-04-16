Гройсман рассказал, на сколько стали "беднее" злостные неплательщики алиментов

Статистику премьер обнародовал на собственной странице в соцсети Facebook.
После того, как в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, со злостных неплательщиков было взыскано около 580 млн гривен.
Такую статистику на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Закон о выплате алиментов недобросовестными родителями эффективно работает. После его старта с должников взыскали почти 580 млн грн. Это вдвое больше, чем до введения", — написал он.
Напомним, ранее в Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов были объявлены в розыск.