Об этом вы узнаете 30 мая 2018 г. на авторском семинаре мирового гуру сервиса Джона Шоула: "Сервисная стратегия: как заработать на первоклассном сервисе".

О ЧЕМ СЕМИНАР:

- О первоклассном сервисе

как клиентский сервис влияет на финансовые показатели

как использовать сервис для развития бренда

- О клиенториентированной команде

как подбирать и развивать сервисный персонал

как в компании создать сервисную культуру

- О работе с жалобами

как работать со сложными клиентами и превращать негативный клиентский опыт в позитивный

как правильно делегировать и компенсировать

- О технологиях

как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта

- О философии успеха

как развивать незаменимых и особенных сотрудников

- О спикере

ДЖОН ШОУЛ

"Гуру культуры обслуживания" по версии журналов Time и Entepreneur.

Человек-бренд или всемирно-известный консультант по сервисной стратегии.

Автор 7 бестселлеров о сервисе, в числе которых настольная книга любого бизнесмена "Первоклассный сервис как конкурентное преимущество".

Президент Service Quality Institute (США), по программам которого обучено более 2 млн. человек в 40 странах мира.

В течение 40 лет Джон Шоул консультирует ведущие компании мира по внедрению сервисной стратегии.

Он помогал наладить сервис в 2000 компаниях, в том числе:

Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx и многие другие.

Зачем это вам?

Рынок перенасыщен одинаковыми товарами и услугами, и возникает вопрос: КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ? Превосходный клиентский сервис обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Этот семинар необходим вам, если вы хотите сделать ваш сервис первоклассным, покупателей – лояльными, а клиентов – фанатами вашего бренда.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕМИНАРА можно здесь.

До встречи 30 мая!