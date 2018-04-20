Демарш "Газпрома". Эксперт объяснил, чем обернется намерение РФ разорвать газовые контракты

20 апреля 2018, 20:40

"Газпром" создает психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС, считает Михаил Гончар.

Эксперт оценил разрыв газовых контрактов между Украиной и РФ

Разрыв газовых контрактов между Украиной и Россией не освободит стороны от выполнения своих обязательств согласно этим контрактам, поэтому так просто подобное намерение России реализовать не удастся.

Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".

По его мнению, "Газпром" создает соответствующий медиа и психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС с тем, чтобы заставить Киев учитывать российскую позицию, а Брюссель склонить к лояльному отношению в вопросе строительства "Северного потока-2".

"Однако. даже если контракты будут расторгнуты, или их действие завершится в определенный срок — 31 декабря 2019 года, "Газпром" не сможет обойтись без услуг украинской ГТС, по крайней мере еще в течение двух лет "Газпром" будет "доводить до ума" (выполнять работу по испытанию вновь построенных газотранспортных систем "Северный поток-2" и "Турецкий поток") до вывода их на проектную мощность. Поэтому, так или иначе, какой-то временный транзитный контракт будет подписан", — считает он.

По словам эксперта, если будет иметь место консолидированная позиция Украины и Европейской комиссии, то совместными усилиями можно склонить российскую сторону к подписанию очередного долгосрочного контракта с соответствующими гарантиями транзитных объемов по принципу "транспортируй или плати".

"Пока мы наблюдаем отстраненную позицию Европейской комиссии, позицию посредника между Украиной и Россией, что, на мой взгляд, недопустимо, поскольку Украина, а не Россия, является членом договора Энергетического сообщества, Украина, а не Россия имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина, а не Россия имплементирует Третий энергопакет. Поэтому логично, что Брюссель и Киев должны действовать консолидировано", — указал собеседник.

Гончар добавил, что задачей украинской дипломатии в этом контексте является вопрос достижения консолидации усилий в интересах как Украины, так и ЕС.

"Для нас важно добиться гарантий загрузки нашей ГТС хотя бы на уровне 60 млрд кубометров в год, тогда она сохранит свою функциональность, и хотя и близкую к нулю, но положительную рентабельность", — резюмировал аналитик.

Напомним, "Газпром" отправил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит топлива.

Отметим, что ранее Гончар рассказал, каким странам невыгодно строительство "Северного потока-2".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина газовые контракты Михаил Гончар
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять