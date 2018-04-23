В МВФ рассказали о рисках для мировой экономики

Несмотря на усиление роста мировой экономики, в среднесрочной перспективе риски для продолжения роста "смещены в сторону ухудшения".

Об этом идет речь в коммюнике тридцать седьмого совещания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), совещательного органа Совета управляющих МВФ, опубликованном на сайте МВФ.

"Рост мировой экономики дополнительно усилился и охватывает все больше стран, он опирается на значительное оживление инвестиций и торговли. В краткосрочной перспективе риски в целом сбалансированы, но в период за пределами нескольких следующих кварталов они все еще смещены в сторону ухудшения", — посчитали в МВФК.

"Растущая финансовая уязвимость, увеличивающаяся напряженность в торговле и геополитической сфере, а также самый высокий за всю историю уровень глобального долга угрожают перспективам роста мировой экономики. Неблагоприятные демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут снизить потенциал для более высокого и более инклюзивного роста в будущем", — говорится в документе.

При этом МВФК считает, что "окно возможностей остается открытым" и оно должно быть использовано "для проведения политики и реформ, которые поддержат сегодняшний подъем".

МВФК считает, что "окно возможностей остается открытым" и оно должно быть использовано "для проведения политики и реформ, которые поддержат сегодняшний подъем".

Напомним, ранее в МВФ заявили о том, что в Украине отмечается ослабление реформаторских усилий властей.

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