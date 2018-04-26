Имена, пароли, явки. В Британии хотят раскрыть сведения о прячущих деньги в офшорах россиянах

В парламенте Великобритании в ближайшиее время начнут обсуждать законопроект, согласно которому могут быть раскрыты имена россиян-коммерсантов, хранящие деньги в офшорах на Британских Виргинских и на Каймановых островах.

Соответствующую информацию обнародовало авторитетное британское издание The Times.

Согласно обнародованным данным, до сих пор компании из Британских заморских территорий освобождались от требования раскрывать имена бизнесменов, владеющих активами в их юрисдикции. При этом такое требование действует на остальной территории Великобритании. Предполагается, что уже на будущей неделе коалиция из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии выступит в поддержку законопроекта.

"Госпожа Мэй до сих пор призывала мир отвечать на нарушение международных норм Россией. Но, если она собирается исполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на худшие цели, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мир", − заявил депутат от консерваторов Эндрю Митчелл.

Напомним, ранее СМИ сообщали о планах Великобритании объявить России экономическую войну.