Эксперт подсчитал, сколько Россия потеряла из-за "развода" с Украиной

Директор по проблемам международного развития Института современного развития и член экспертной группы "Европейский диалог" Сергей Кулик подсчитал, что Российская Федерация из-за конфликта с Украиной потеряла более 50 млрд долларов.

Предпосылки для ослабления торговых связей между странами появились еще до захвата Крыма Россией и войны на Донбассе, говорится в докладе эксперта "Россия — Украина: цена развода", пишет "Новая газета".

"На пике — в 2011 году — двусторонний оборот достиг максимума в 50,6 млрд долларов и с тех пор плавно снижался, опустившись до 39,6 млрд долларов к концу 2013 года. Однако по степени диверсификации торговых связей и специфике своих запросов Украина по-прежнему заметно выделялась среди всех остальных внешних партнеров России", — отметил автор.

По его мнению, "если бы Москва не стала препятствовать подписанию Киевом Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, то сокращение товарооборота происходило бы с небольшой скоростью".

"Вместо этого мы увидели драматический разрыв, в результате которого российский экспорт в Украину сократился в три раза по сравнению с 2013 годом (с 24 млрд долларов до 8 млрд долларов)", — подчеркнул аналитик.

"Только импортозамещение по линии ОПК (оборонно-промышленный комплекс — Ред.), потеря заказов на украинских гражданских предприятиях и риски для банковского сектора обошлись России в 50 млрд долларов — это в пять раз больше, чем ожидавшийся ущерб от ассоциации Украины с Европой", — добавил Кулик.

"Особой статьей расходов в "разводе" стало "присоединение" Крыма, которое "оказалось очевидной неожиданностью для экономического блока правительства". На обустройство жизни в "регионе" с 2014 года из федерального бюджета было потрачено от 300 до 470 млрд рублей", — отмечается в докладе.

Ранее эксперты подсчитали, что 9 апреля самые богатые россияне потеряли в общем 11,7 миллиардов долларов из-за падения фондового рынка в России, которое спровоцировали введенные властями США санкций против олигархов РФ.