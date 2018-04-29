СМИ назвали сумму, которую россияне хранят на офшорных счетах

Россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, по меньшей мере, 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов.

Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness, сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании.

Отмечается, что более 30 млрд фунтов приходится на Британские Виргинские острова.

По предварительным подсчетам, всего через британские территории прошло порядка 110 млрд долларов граждан России. Это стало второе по популярности место для вложения средств после Кипра.

Напомним, в международном расследовании в отношении офшоров Paradise Papers фигурируют 68 украинцев. При этом в расследовании идет речь о 55 мужчинах и 13 женщинах из Украины,