НБУ ощутимо повысил курс гривни к евро

Во вторник, 15 мая, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Европейская валюта подешевела на 23 копейки, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 16 мая:

100 долларов — 2621,0807 грн (15 мая — 2617,1243);

100 евро — 3114,6302 (3137,4086);

10 рублей — 4,2333 (4,2370).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.