В Мининфраструктуры оценили прямые убытки Украины от Керченского моста

Специалисты украинского Министерства инфраструктуры оценивают убытки Украины, нанесенные ей строительством РФ Керченского моста, в 500 млн гривен ежегодно.

Соответствующую статистику в среду, 16 мая, опубликовал руководитель ведомства Владимир Омелян.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", − заявил он журналистам после очередного заседания украинского Кабмина.

При этом чиновник подчеркнул, что непрямые убытки от строительства Керченского моста "составляют миллиардные суммы".

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам. Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты (счета – "Главред") будут России выставлены", − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия объявила украинские земли Керченского моста своей федеральной собственностью.